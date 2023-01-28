شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوريطة يعيد فتح سفارة المغرب بالعراق بعد إغلاقها لـ6 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن علاقات بلاده بالمغرب ستشهد جيلًا جديدًا من التفاعل الدبلوماسي.

بوريطة يعيد فتح سفارة المغرب بالعراق بعد إغلاقها لـ6 سنوات

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية العراقي لنظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، في العاصمة بغداد.

ووصل بوريطة إلى بغداد اليوم في زيارة تستغرق يوما واحدا، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف فإن بوريطة سيعقد سلسلة من اللقاءات تشمل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأكد الصحاف أن زيارة بوريطة ستشهد إعادة افتتاح السفارة المغربية في بغداد.

وكان المغرب قد أغلق سفارته في العراق قبل 6 سنوات ونقل مهامها إلى الأردن، وتحديدا في فبراير/شباط 2016 على خلفية تدهور الوضع الأمني إثر سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق سنة 2014.