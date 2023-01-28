«الهجوم الأكثر دموية» .. انتقام لمجزرة الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

الشارقة - اميمة ياسر - توالت ردود الفعل الإسرائيلية على عملية إطلاق النار في القدس مساء أمس الجمعة"، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالمروعة والمفجعة.

وأجمعت قنوات التلفزيون والمواقع العبرية على أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.

ونقلت القنوات عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن الهجوم في القدس انتقام لمجزرة الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر "تويتر": "مساء صعب ومؤلم، وينكسر القلب أمام المشاهد القاسية للرعب الذي جرى في الكنيس بالقدس، يجب عدم التساهل مع العمليات ويجب التعامل بقوة مع التهديدات ومن يرسل المنفذين"

ولدى سؤال مراسل القناة 12 العبرية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير عن تعقيبه على العملية، رفض الإجابة.

أما مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي فقال: "الهجوم في القدس صعب ومعقد"، واعتبر أن العملية واحدة من أسوأ العمليات التي شهدناها في السنوات الأخيرة.

بدوره عقب الوزير الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان على العملية بالقول: "مجزرة مروعة وقعت الليلة في القدس".

فيما اعتبر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع أن العملية أول اختبار مهم للحكومة الإسرائيلية، وليس ما حدث جنين أو إطلاق الصواريخ من غزة.

وقال يهوشع: "كما قلنا أمس إن القلق في المؤسسة العسكرية كان من مثل هكذا حدث في القدس أو الضفة".