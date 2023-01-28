شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يفاجئ ليفربول بشرط غريب للإستمرار مع الفريق الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، يفكر بشكل جادي فى الرحيل عن الريدز فى الفترة القادمة، وسط محاولات من الفريق الإنجليزي الحفاظ على اللاعب وعدم السماح برحيله، على الرغم من تذبذب مستواه بالفريق.

وطالب صلاح من إدارة ليفربول التعاقد مع صفقات قوية هذا الموسم، خاصة على الصعيد الهجومي، فى ظل تذبذب مستوي نونيز وجوتا بالآونة الأخيرة، بجانب إبتعاد فيرمينيو عن مستواه بسبب تكرر إصاباته بشكل مستمر هذا الموسم.

ويري صلاح أن ليفربول مطالب بالتعاقد مع جناح قوي جديد وصانع ألعاب، يمكن الفريق من تعويض رحيل ماني وكوتينيو، والذي لم يجد الفريق ضلته فى البدائل التى تعاقد معها مطلع هذا الموسم.



صلاح يهدد ليفربول بالرحيل عن الفريق

وهدد صلاح مسئولي الريدز بأنه سيقوم بالرحيل والتمرد على الفريق فى الصيف المقبل، حال عدم التعاقد مع صفقات قوية تتيح لليفربول الظهور المميز والصعود لمنصات التتويج مجددًا، حيث يري اللاعب أن معايير النجاح فى إستمراره مع الفريق على هذه الكيفية قد أنتهت.



ليفربول يقنع صلاح بالبقاء مع الفريق

ويحاول مسئولي ليفربول إحتواء حالة الغضب التى تسيطر على اللاعب المصري، مع وعده الكامل بالتعاقد مع صفقات قوية حال توافر سيولة مادية، من أجل إنجاح مشروع الفريق والحفاظ على تاريخه الكبير.