شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يثير الجدل ويعلق على أسباب تراجع مستوى صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدير الفني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم مع الريدز والإخفاقات التي يعاني منها الفريق مؤخرا على صعيد النتائج.

وقال كلوب في تصريحات نشرته شبكة "ليفربول إيكو" أن صلاح يعاني في الفريق خاصة وأنه في البداية كان يعمل رفقة فيرمينو وماني وكان الإنسجام واضحا بينهم إلا أن اللاعبين الجدد لم ينجحوا في الإنسجام معه حتى الآن.

تصريحات كلوب عن تراجع مستوى صلاح

وأضاف كلوب في تصريحاته:"صلاح ودياز وداروين لعبوا فقط 343 دقيقة معًا، ولم يكن جوتا أو فيرمينو ضمن هذه المجموعة، وهذا ليس مفيدًا.. لقد عانى الجميع بسبب ذلك، هذا أمر واضح".

وأكمل كلوب:"اللعب الهجومي يتطلب الكثير من العمل معا من أجل الإنسجام وهناك الكثير من المعلومات المطلوبة مثل معرفة كيفية التحرك دون كرة وإيجاد كل زميل في الخط الأمامي للعب معه".

كلوب يعلق على تراجع مستوى ليفربول

وعن تراجع مستوى ليفربول مؤخرا قال:"الوضع ليس رائعًا، لكن لا يمكننا أن نتوقع العودة إلى أفضل مستوى لنا، وأننا سنحقق الفوز 5-0 ثم ننتقل إلى خوض المباراة التالية بنفس المستوى".

وأختتم قائلا: "علينا أن نعود ونعمل بجد من جديد، في غضون أسبوعين أو ثلاثة سيكون لدينا خيارات أخرى متاحة، ويمكننا أن نجري تغييرات".