انت الان تتابع خبر العراق وبنغلاديش يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم السبت، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في بغداد، امدي فضلول باري".

وأضاف، أن "الأعرجي بحث مع السفير البنغلاديشي، الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين".



وأشار البيان الى، ان "اللقاء بحث أيضا تطوير العلاقات بين البلدين وبكافة المجالات، إلى جانب التأكيد على تطوير واستمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعات المتطرفة، تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة والعالم".