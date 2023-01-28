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العراق وبنغلاديش يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم السبت، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في بغداد، امدي فضلول باري".

وأضاف، أن "الأعرجي بحث مع السفير البنغلاديشي، الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين".


وأشار البيان الى، ان "اللقاء بحث أيضا تطوير العلاقات بين البلدين وبكافة المجالات، إلى جانب التأكيد على تطوير واستمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعات المتطرفة، تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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