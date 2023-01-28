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بينهم 3 عراقيين.. استخراج رفات 12 شخصاً جرّاء حرب الخليج الأولى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء حرب الخليج الأولى (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸)، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران الإسلامية في العام 2008، للمدة من 18 كانون الأول 2022 لغاية 9 كانون الثاني 2023، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت وزارة الدفاع ممثلة بالدائرة القانونية - مديرية حقوق الإنسان، باستخراج 12 رفاتاً، 3 رفات لشهداء عراقيين من ضمنها شهيد عراقي معلوم الهوية، و 9 رفات إيرانية من ضمنها 6 رفات معلومة الهوية، في قواطع عمليات كل من (البصرة، ميسان، واسط، وديالى)".

وأضافت: " تم إيداع الرفات في مستودعات حفظ الرفات في شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب العدلي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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