انت الان تتابع خبر بعد انقطاع دام 3 أشهر.. الحزبان الكرديان يجتمعان في السليمانية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان "وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وصل السليمانية وبدء الاجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مبينا ان "هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد انقطاع دام 3 أشهر".

وأضاف، أن "الاجتماع سيبحث الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان والمستجدات على الساحة السياسية العراقية".



ويضم وفد الديمقراطي الكردستاني كلا من: جعفر أمينكي، ومحمود محمد، وهيمن هورامي، وبيشتوان صادق، وأوميد صباح بينما يضم وفد الإتحاد الوطني، قوباد طالباني، ودرباز سركوت، وآسو مامند، ودارا رشيد، وأمين بابا شيخ، بحسب المراسل.