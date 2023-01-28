انت الان تتابع خبر بعد انقطاع دام 3 أشهر.. الحزبان الكرديان يجتمعان في السليمانية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان "وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وصل السليمانية وبدء الاجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني"، مبينا ان "هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد انقطاع دام 3 أشهر".
وأضاف، أن "الاجتماع سيبحث الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان والمستجدات على الساحة السياسية العراقية".
ويضم وفد الديمقراطي الكردستاني كلا من: جعفر أمينكي، ومحمود محمد، وهيمن هورامي، وبيشتوان صادق، وأوميد صباح بينما يضم وفد الإتحاد الوطني، قوباد طالباني، ودرباز سركوت، وآسو مامند، ودارا رشيد، وأمين بابا شيخ، بحسب المراسل.
وأضاف، أن "الاجتماع سيبحث الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان والمستجدات على الساحة السياسية العراقية".
ويضم وفد الديمقراطي الكردستاني كلا من: جعفر أمينكي، ومحمود محمد، وهيمن هورامي، وبيشتوان صادق، وأوميد صباح بينما يضم وفد الإتحاد الوطني، قوباد طالباني، ودرباز سركوت، وآسو مامند، ودارا رشيد، وأمين بابا شيخ، بحسب المراسل.