انت الان تتابع خبر الامارات تتصدر الدول العربية بمؤشر التأثير الثقافي.. ماذا عن العراق؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشبكة في تقرير ان "الإمارات احتلت المرتبة الأولى، وجاءت قطر ثانيا ومصر ثالثا والسعودية رابعا والمغرب خامسا والبحرين سادسا والأردن سابعا ولبنان ثامنا وتونس تاسعا وعمان في المرتبة العاشرة عربيا".
وتصنيف "مؤشر التأثير الثقافي" الذي نشرته الشبكة شهد غياب العراق عن القائمة.
وتصنيف "مؤشر التأثير الثقافي" الذي نشرته الشبكة شهد غياب العراق عن القائمة.
ويعتمد المؤشر على عدة معايير من بينها امتلاك الدولة ثقافة مؤثرة من حيث مجالات الترفيه والأزياء وقوة المنتجات.
التصنيف ادناه:
التصنيف ادناه: