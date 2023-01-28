الامارات تتصدر الدول العربية بمؤشر التأثير الثقافي.. ماذا عن العراق؟

ويعتمد المؤشر على عدة معايير من بينها امتلاك الدولة ثقافة مؤثرة من حيث مجالات الترفيه والأزياء وقوة المنتجات.

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشبكة في تقرير ان "الإمارات احتلت المرتبة الأولى، وجاءت قطر ثانيا ومصر ثالثا والسعودية رابعا والمغرب خامسا والبحرين سادسا والأردن سابعا ولبنان ثامنا وتونس تاسعا وعمان في المرتبة العاشرة عربيا".

محمد يوسف

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