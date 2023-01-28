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الامارات تتصدر الدول العربية بمؤشر التأثير الثقافي.. ماذا عن العراق؟

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشبكة في تقرير ان "الإمارات احتلت المرتبة الأولى، وجاءت قطر ثانيا ومصر ثالثا والسعودية رابعا والمغرب خامسا والبحرين سادسا والأردن سابعا ولبنان ثامنا وتونس تاسعا وعمان في المرتبة العاشرة عربيا".

وتصنيف "مؤشر التأثير الثقافي" الذي نشرته الشبكة شهد غياب العراق عن القائمة.
ويعتمد المؤشر على عدة معايير من بينها امتلاك الدولة ثقافة مؤثرة من حيث مجالات الترفيه والأزياء وقوة المنتجات.

التصنيف ادناه:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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