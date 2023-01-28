انت الان تتابع خبر بغداد.. القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة حقائب نسائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد - مكتب القدس لمكافحة الإجرام التابع لوكالة شؤون الشرطة، تمكنت من ملاحقة متهمين أثنين والقبض عليهما لقيامهما بسرقة الحقائب النسائية في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكافحة الاجرام المنتشرة بالواجب، حول سرقة حقيبتها من قبل شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية أثناء سيرها في الشارع الرئيسي لمنطقة البنوك وعلى الفور تم التحري وجمع المعلومات وتم التوصل الى المتهمين وتحديد اماكنهم والقبض عليهما بكمين محكم".

وأشار إلى، أن "المتهمين أعترفا قيامهما بسرقة الحقيبة وبداخلها مبلغ (مليون وخمسمائة الف دينار مع مئة دولار امريكي، أضافة إلى سوار وأربع محابس ذهبية وجهاز موبايل نوع آيفون، فضلاً عن قيامهما بعدة عمليات أخرى لسرقة الحقائب في مناطق مختلفة".



ولفت إلى، أنه "تم ضبط بحوزة المتهمين الدراجة النارية التي كانا ينفذان السرقات من خلالها مع مسدس اسود ومخزن من نوعه بداخله خمسة إطلاقات نارية حية، أضافة إلى عدة لتعاطي المواد المخدرة وكيس صغير بداخله مادة بلورية بيضاء (كريستال)".

وأوضح، أن "المتهمين دونت أقوالهما وصدقت قضائيا بالاعتراف عن جريمة السرقة، وتم توقيفهما وفق احكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

