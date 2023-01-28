انت الان تتابع خبر مصرع زائر إيراني إثر سقوطه من مرتفع بمرقد الحكيم في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسناً ايراني الجنسية عمره قرابة الـ 80 عاما، توفي نتيجة سقوطه من مرتفع داخل مرقد الحكيم بمحافظة النجف الاشرف".

وأضاف، أن "الزائر من ضمن العاملين في المرقد"، مشيرا الى "نقل جثمان الزائر الايراني إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

