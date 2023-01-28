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مصرع زائر إيراني إثر سقوطه من مرتفع بمرقد الحكيم في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسناً ايراني الجنسية عمره قرابة الـ 80 عاما، توفي نتيجة سقوطه من مرتفع داخل مرقد الحكيم بمحافظة النجف الاشرف".

وأضاف، أن "الزائر من ضمن العاملين في المرقد"، مشيرا الى "نقل جثمان الزائر الايراني إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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