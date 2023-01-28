الرئيس السيسى يصل أذربيجان لعقد مباحثات مع نظيره «الهام علييف»

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل رئيس أذربيجان الهام علييف الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسي، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مراسم الاستقبال حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني للبلدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي عقد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.

تطرقت المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأذري إلهام علييف إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس الأذري، في هذا الصدد بالدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي.

جاء ذلك خلال مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.