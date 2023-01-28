شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعلق على فوز السيتي الصعب أمام أرسنال بكأس الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي للسيتي، عن فوز فريقه الصعب على أرسنال أمس بهدف نظيف، فى دور ال 32 من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

حيث أشاد المدرب بروح لاعبيه فى تلك المباراة، والحماس الشديد لديهم لتحقيق الفوز، حيث أكد أن ذلك الفوز قد يعيد السيتي إلى أجواء المنافسة من جديد، خاصة أن الفريق كان يفتقد الدوافع بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة.

وأشار جوارديولا أن أرسنال قدم عملًا جيدًا فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مؤخرًا، مما يعكس الحالة الفنية الجيدة التى أصبح عليها الفريق تحت قيادة المدرب القدير ميكيل أرتيتا.



جوارديولا يمدح أرتيتا بعد الخسارة

وحرص جوارديولا على مدح أرتيتا ومواساته بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل مبكر، حيث أكد أن الفريق المنافس قدم مباراة رائعة، كما أنه سعيد من أجل مدرب الجانرز، والذي سبق لهما العمل معًا داخل صفوف الفريق السماوي.



جوارديولا يتحدث عن منافسة البيرميرليج

وشدد جوارديولا أن الأمور تعد مختلفة تمامًا فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لتفوق أرسنال بعدد كبير من النقاط، ولكنه سيقاتل على تكرار الفوز أمام الجانرز فى البيرميرليج، والذي قد يكون بمثابة نقطة الإنطلاق الحقيقة وراء إستعادة السيتي لصدارة المسابقة مجددًا.