بالصور - مقتل 7 في إطلاق نار بمعبد يهودي في القدس

قُتل سبعة أشخاص بإطلاق نار استهدف، مساء اليوم الجمعة، مصلّين في كنيس يهودي بحيّ استيطاني في القدس الشرقية المحتلّة ونفّذه مسلّح «تمّ تحييده»، بحسب ما أعلنت الشرطة وفرق الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «وقع هجوم إرهابي في كنيس يهودي في القدس... تمّ في مكان الحادث تحييد منفّذ إطلاق النار وهناك انتشار لعدد كبير من قوات الشرطة في الموقع».

ووقع الهجوم في حي نيفي يعقوب (النبي يعقوب) الاستيطاني واستهدف كنيساً أثناء صلاة بدء السبت اليهودي.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن خمسة آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفيات من بينهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً. بدوره، أكّد متحدّث باسم الشرطة مقتل منفّذ الهجوم وهو شاب من القدس الشرقية يبلغ 21 عاماً.

ويأتي الحادث في اليوم التالي لأكثر الغارات الإسرائيلية دموية على الضفة الغربية في سنوات.

وفي غزة، قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة «حماس» لوكالة «رويترز» للأنباء إن هذه العملية رد على ما فعلته القوات الإسرائيلية في جنين، لكنه لم يعلن المسؤولية عنها. وأشادت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أيضاً بالهجوم لكنها لم تتبن المسؤولية عنه.

بدوره، قال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدين ما يبدو أنه هجوم إرهابي على معبد يهودي في القدس. وقال باتل للصحافيين في إفادة صحافية إن المسؤولين الأميركيين على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين وإنه لا يتوقع أي تغيير في رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل المقرر لها الأسبوع المقبل.

وأدان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الهجوم وقال في بيان عبر موقع «تويتر»: «الهجوم على مصلين في معبد في يوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) و(عشية) السبت (يوم الراحة الأسبوعية لليهود)، أمر مروع... نقف مع أصدقائنا الإسرائيليين».