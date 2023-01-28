انت الان تتابع خبر رونالدو أفضل الهدافين.. أرقام قياسية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر الاتحاد الآسيوي في تقرير خاص العديد من الأرقام والإحصائيات الخاصة بالبطولة، وتتعلق الأولى بالدول الأكثر تمثيلًا في المسابقة، حيث تتصدر البرازيل قائمة أكثر الدول تمثيلًا في كأس العالم للأندية، بعد أن مثّلها 9 أندية في المسابقة، فيما تحتل المكسيك المركز الثاني بعدد 8 أندية، في الوقت الذي تأتي فيه إنجلترا في صدارة الدول الأوروبية بعد ظهور 3 أندية لها في هذه المسابقة.وتصدر نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الإحصائية الثانية المتعلقة بالأندية الأكثر مشاركةً في كأس العالم للأندية بعد خوضه منافساتها 9 مرات سابقة، فيما شارك الأهلي المصري في المسابقة 7 مرات سابقة، بانتظار ظهوره للمرة الثامنة في كأس العالم للأندية.

وبين الاتحاد الآسيوي أن فريقين فقط من أصل 26 شاركوا في كأس العالم للأندية نجحا في حصد اللقب مع كل ظهور لهما في المسابقة وهما كورينثيانز البرازيلي وبايرن ميونيخ الألماني.



وتتعلق الإحصائية الرابعة باللاعبين الذين سجلوا "هاتريك" في البطولة، حيث نجح 4 لاعبين في ذلك وهم لويس سواريز وكريستيانو رونالدو وغاريث بيل وحمدو الهوني، مع الإشارة إلى أن رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي أحرز ثلاثية في نهائي كأس العالم للأندية.

ويحتفظ محمد أحمد نجم العين الإماراتي بالرقم القياسي في أسرع أهداف كأس العالم للأندية بعد أن سجل هدفًا في مرمى الترجي نسخة 2018 بعد مرور 79 ثانية فقط، أما الإحصائية الخامسة فكانت من نصيب أوسكار بيريز حارس مرمى باتشوكا المكسيكي والذي يُعد أكبر اللاعبين ظهورًا في كأس العالم للأندية بعمر 44 عامًا و10 أشهر.

ويعد كريستيانو رونالدو أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف، أمّا الإحصائية السابعة والأخيرة فتتعلق باللاعبين الذين نجحوا في الجمع بين كأس العالم وكأس العالم للأندية خلال ذات العام، حيث نجح في ذلك 3 لاعبين، هم الألمانيان سامي خضيرة وتوني كروس عام 2014، إلى جانب الفرنسي رافاييل فاران عام 2018.

جدير بالذكر أن افتتاح كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل، سيشهد مواجهة أولى بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أرضية ملعب طنجة في المغرب.

