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بحوزته 300 الف دولار.. ضبط متهم بتزييف العملة غربي نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا في غرب نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على متهم يمارس عملية تزييف الأموال وبالجرم المشهود خلال مزاولته بيع الدولار المزيف".

وأضاف، ان "المتهم ضبط بحوزته 300 الف دولار كان يحاول بيعها إلى المواطنين والأسواق المحلية".

وأتم البيان: "تم تدوين أقوال المتهم أصوليًا وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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