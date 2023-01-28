انت الان تتابع خبر أغنى رجال آسيا يفقد 22.6 مليار دولار في آخر 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد اتهمت شركة "هندنبورغ" الأميركية المختصة بأبحاث الاستثمار، المجموعة الهندية، الأربعاء، بالتلاعب والاحتيال فيما يخص تقييمها السوقي، بالإضافة إلى مشاكل مديونية كبيرة، ما أثر سلباً عليها وعلى أسهم شركات أداني، لليوم الثالث على التوالي.وأورد تقرير "هندنبورغ" أنه "حتى إذا تجاهلت نتائج تحقيقنا وأخذت البيانات المالية لمجموعة أداني في ظاهرها، فإن شركاتها السبع الرئيسية المدرجة لديها تقييمات مبالغ فيها للغاية".

من جهتها، ردت "مجموعة أداني" بأن التقرير "ضار ومؤذ وغير خاضع للبحث".

تراجع ثروة غوتام أداني

حسب إحصاءات مجلة "فوربس" الأميركية لإحصاء الثروات، هبطت ثروة أغنى رجل في آسيا بنحو 22.6 مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لتبلغ 97.4 ملياراً، ما دفعه للتراجع إلى المركز السابع ضمن قائمة "فوربس" لمليارديرات العالم.



تراجع شركات غوتام أداني بما يصل إلى 20%وسجلت أبرز سبع شركات ضمن "مجموعة أداني" تراجعات تفاوتت بين 5 في المئة و20 في المئة.

إليكم هذه الانخفاضات بالتفصيل: