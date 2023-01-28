«تُخطط لجريمتها مُنذ فترة» .. كيف تمكنت فتاة أمريكية من قتل «الوليد الغريبي»

الشارقة - اميمة ياسر - تُشير التحقيقات الأخيرة، إلى أن المتهمة قامت بغدر "وليد" بطعنات برقبته وهو في دورة المياه، إذْ فارق الحياة مغدورًا.

وفق المؤشرات الأولية للتحقيق، من المُرجح أن المتهمة بارتكاب الحادثة كانت تُخطط لجريمتها مُنذ فترة، وقد أعدت العدَّة بحيث كانت تنوي الانتقال من الشقة وهو ما استغلته جيدًا بعد أن طلبت من الوليد مساعدتها في حمل بعض الأغراض، التي زعمت عدم قدرتها على حملها، في وقت جهزت فيه سكينًا، وما إن دخل الوليد لمساعدتها حتى غدرت به.

كشف أحد أقارب الغريبي، أن "الوليد يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف، ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، والمتهمة تسكن معهم بنفس العمارة بالدور الثالث، وقامتْ بغدره -رحمه الله- وهو بالحمام

بطعنه برقبته، وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وهربت".

ونفى، صحة الرسالة المتداولة التي تقول إن المغدور وليد عرض أثاثه للبيع.

تكثيف أمنى للعثور على المُشتبه بها:

كانت شرطة فيلادلفيا الأمريكية قد كثفت جهودها للعثور على المُشتبه بها.

بحسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية، فقد وقعت الجريمة صباح يوم الإثنين الماضي، داخل أحد المباني.

قالت الشرطة الأمريكية، إن الضباط عثروا على رجل، يبلغ من العُمر 25 عامًا، أُصيب بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث من المبنى.

أعلنت عن هوية الرجل، الذي تبيَّن أنه مبتعث سعودي يُدعى وليد الغريبي.

بحسب صحيفة "سبق" قال عم الغريبي: "تقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومُدمنة مُخدرات، وعمرها 19 عامًا، وحسبنا الله وكفى".

بيان السفارة السعودية :

علقت السفارة السعودية بأمريكا، فجر اليوم السبت، على قضية مقتل الطالب المبتعث الوليد الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وجاء في بيان السفارة: "تلقت السفارة بألم خبر وفاة الطالب الوليد الغريبي. وقامت سمو السفيرة بالتواصل مع ذوي الفقيد لتعزيتهم، مؤكدة أن السفارة والقنصلية في نيويورك تتابعان تطورات الحادث المؤسف مع الجهات الأمنية.نسأل الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يلهم اهله الصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "تشير السفارة إلى أنه تم القبض على المتهمة وهي قيد التحقيقات حاليا، مثمنة ما تم من تعاون معها من قبل السلطات الامنية الأمريكية في مدينة فيلادلفيا منذ وقوع هذا الحادث المؤسف، كما استكملت السفارة كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الأمريكية لنقل جثمان الفقيد رحمة الله الى المملكة".

وتابع البيان: "وقد قامت سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع ذوي الفقيد لتقديم خالص التعازي والعون الكامل لهم في هذا الظرف المؤلم، سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان".

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن الطالب المغدور يبلغ من العمر 25 عاما، ووفقا للشرطة، فقد عثر على جثته يوم الاثنين 23 يناير الجاري، مصابا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث في المبنى الذي يقطن فيه، في حين أن المتهمة تدعى نيكول ماري رودجرز (19 عاما) من كولومبوس، جورجيا.