«قذائف تخترق الدروع وأخرى متفجرة».. مواصفات الدبابات الروسية التي ستواجه دبابات أبرامز الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - تمتلك روسيا أكبر أسطول من الدبابات عالميا، ويمثل 18 بالمئة من الدبابات في العالم ومن المعروف أن الدبابات الروسية واجهت نظيرتها الأمريكية في أكثر من ميدان للمعارك أشهرها معركة الدبابات بين الجيش المصري وإسرائيل والتي حقق فيها الجيش المصري بطولات كبيرة بواسطة دباباته روسية الصنع.

وفي تقرير لوكالة سكاي نيوز عربية نتعرف على أبرز هذه الدبابات ومنها "تي 72"، فضلا عن "تي 14 أرماتا"؛ الأكثر قوة وتقنية، والمقرر أن يصل عددُها بسلاح المدرعات الروسي إلى 2300، خلال ثلاثة أعوام.

دبابات T-72

محمية بنظام دروع

الوزن: 41 طنا

الطول: نحو 9.5 أمتار

السرعة: 60 كلم / الساعة

مدفع رئيسي من عيار 125 ملم

رشاش1: عيار 12.7 ملم

رشاش2: عيار 7.6 ملم

القذائف: 44 قذيفة نصفها يلقم آليا

قذائف تخترق الدروع وأخرى متفجرة

تعد "تي 72" أهم الدبابات في الأسطول الروسي، وتتميز بنظام حماية قوي، ويصل وزنها لأكثر من 40 طنا، وبطول نحو 9 أمتار ونصف.

تبلغ سرعتها ستين كيلومترا في الساعة، ولديها مدفع أساسي ثقيل، ورشاشان متفاوتا القوة.

ويمكن لمدفعها إطلاق 44 قذيفة نصفها يلقم بشكل آلي، تنقسم لنوعين أحدهما يستهدف التحصينات والمدرعات، والنوع الثاني قذائف تتفجر في الموقع المستهدف.

دبابات T-72 المطورة:

T-72B3

T-72B3M

T-72URAL

ميزاتها

زيادة قوة المحرك

تطوير للمدافع

جهاز جديد لإدارة التصويب

تغيير نوع الذخائر

تطوير نظام الرؤية

تقنيات حديثة للاتصال والاستكشاف

آلية جديدة للحماية

دبابات T-90

مصممة على قاعدة T-72B3M

وزنها أكبر: نحو 47 طنا

مدرعة بشكل أكبر

نظام حماية ديناميكي

منظومة "أرينا" لاكتشاف القذائف وتدميرها

إدارة النيران بمنظومة إلكترونية.

دبابات T-14 ARMATA

طراز حديث بدأ استعماله في 2015

خفيفة وسريعة بمعدل 90 كلم في الساعة

مدفع بعيار 125 ملم يطلق الصواريخ والقذائف

يطلق المدفع 10 إلى 12 قذيفة في الدقيقة

المدفع يُلقم بشكل آلي

مدفع رشاش عيار 7.6 ملم بتقنية التحكم عن بعد

تهاجم الهدف على مدى 7 إلى 8 كلم.

3 كاميرات بالغة الدقة

دبابات "تي 14 أرماتا" هي الأحدث والأعلى تطورا تقنيا، والأقل عددا حتى الآن.

تتميز بالخفة والسرعة، وبمدفع مزدوج يطلق الصواريخ والقذائف، بمعدل عشر إلى اثنتي عشرة قذيفة في الدقيقة، ويلقم بشكل تلقائي.

ولديها أيضا مدفع رشاش بتقنية التحكم عن بعد.

تهاجم الهدف على مدى يصل لثمانية كيلومترات، من خلال تقنيات تصوير بالغة الدقة.