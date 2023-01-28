شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول القادمة في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي برايتون.

موعد مباراة ليفربول القادمة



وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي برايتون ضمن مواجهات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ونادي برايتون يوم الأحد المقبل على قنوات بين سبورت.

وكان قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أمام نظيره نادي تشيلسي تعادل سلبي ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.