أوكرانيون يغادرون باخموت المحاصرة: «لم نعد نستطيع التحمل»

قاومت أولينا موروزوفا قصف باخموت لأشهر، وسط ما بات يُعرف بأنه أفظع معركة في الحرب على أوكرانيا، لكنّها أعربت الخميس عن عدم قدرتها على التحمّل بعد الآن.

وقالت لوكالة «فرانس برس» وبجانبها أغراضها في انتظار أن يتمّ إجلاؤها من مركز مساعدات إنسانية، «عندما خرجت إلى الفناء كان الرصاص يطلق فوق رأسي. كانت يداي ترتعشان. لم أستطع الوقوف بعد ذلك».

توسّل نجلها والدته البالغة 69 عاماً أن تغادر المدينة المحاصرة، التي تحوّلت إلى مجرّد ظلّ لما كانت عليه: بضعة آلاف من الأشخاص - مقابل 70 ألفاً قبل الحرب - يجدون ملاذاً في الأقبية ويعتمدون على المساعدات الإنسانية للنجاة من الجحيم.

كان القتال شرساً، خصوصاً على الضفّة الشرقية لنهر باكموتكا الذي يقسم المدينة إلى قسمين. لكن خلال الأيام القليلة الماضية، حقّقت روسيا مكاسب واحتلّت بلدة سوليدار القريبة.

وتابعت أولينا موروزوفا «فكّرت في المغادرة قبل أسبوعين، ولكنّي لم أتمكّن من اتخاذ القرار». وأضافت «نعلم الآن أنّهم (الروس) يقتربون، هم موجودون في الضواحي، ليسوا بعيدين عنّا، ولا نريدهم في حياتنا».

من جهتها، قالت تيتيانا شيرباك البالغة 51 عاماً والمتطوّعة في منظمة (Unity of People) غير الحكومية التي أنشأت مراكز مساعدات في المدينة، إنّ العديد من سكّان باخموت قاوموا لفترة طويلة القصف شبه الدائم. ولكن في الأيام الأخيرة يغادر كثر منهم.

وأضافت أنّ «السكان يختارون الإجلاء لأنّ الهجمات أصبحت متكررة»، مشيرة إلى أنّ «الروس باتوا قرب المدينة، ودُمّرت العديد من المنازل».

وأوضحت تيتيانا شيرباك أنّ الوضع أصبح لا يُطاق مع البرد. وقالت «إنه فصل الشتاء الآن. الناس بقوا طالما كانت لديهم منازل».

لكنّ مغادرة المنزل يمكن أن تكون خطرة للغاية أيضاً.