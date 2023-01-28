اندلاع نزاع عشائري جنوبي بغداد والقوات الأمنية تتدخل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية توجهت الى مكان حادث اندلاع نزاع عشائري عنيف ضمن منطقة الفضيلية جنوبي بغداد".

واضاف المصدر ان "النزاع العشائرية استخدمت فيه أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة".