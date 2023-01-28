انت الان تتابع خبر اندلاع نزاع عشائري جنوبي بغداد والقوات الأمنية تتدخل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم السبت باندلاع نزاع عشائري ضمن منطقة الفضيلية جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية توجهت الى مكان حادث اندلاع نزاع عشائري عنيف ضمن منطقة الفضيلية جنوبي بغداد".
واضاف المصدر ان "النزاع العشائرية استخدمت فيه أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
واشار المصدر الى ان "القوة الماسكة للأرض دخلت لمكان الحادث في محاولة لإنهاء النزاع والقاء القبض على المتسببين".