مقتل مستوطنين بمسدس صغير.. فلسطيني ينفذ عملية إطلاق نار معقدة في القدس.. والحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعًا أمنيًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 7 أشخاص، في هجوم شنه فلسطيني على كنيس يهودي في القدس.

وعلّقت حكومة دولة الاحتلال على الهجوم واصفة إياه بأنه "صعب ومعقد"، لافتة إلى الدفع بتعزيزات إلى منطقة الحادث.

وانتشرت صور لجثث القتلى المستوطنين في الشوارع في أعقاب إطلاق النار على الكنيس اليهودي.

مسدس صغير

وكشفت الشرطة الإسرائيلية تفاصيل عملية القدس، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم استخدم مسدسا صغيرة، لتنفيذ الهجوم على الكنيس اليهودي.

وأضافت الشرطة أن منفذ الهجوم وصل إلى مبنى يستخدم كنيس يهودي في حي نيفي يعقوب في القدس، وأطلق النار على عدد من الأشخاص الموجودين هناك.

وأضافت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على منفذ الهجوم، لافتة إلى أنه تم الوصول إلى موقع الحادث بعد دقائق قليلة.

هجوم معقد

من جانبه، أكد قائد شرطة الاحتلال لمنطقة القدس، أن هجوم مستوطنة نيفي يعقوب من أصعب الهجمات التي شهدتها دولة الاحتلال خلال السنوات الأخيرة.

وتقول وسائل إعلامية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تعقد اجتماعا أمنيا مرتقبا بعد هجوم القدس.

من جانبه، أكد البيت الأبيض الحاجة الملحة لخفض العنف من قبل جميع الأطراف في الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

وأصدر البيت الأبيض بياناً أعرب فيه عن القلق إزاء تجدد "العنف" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مدينا الأفعال التي تؤدي لتصعيد التوتر.

يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، واستشهاد 10 فلسطينيين.