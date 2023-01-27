شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد.. وغياب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق ركلة البداية لمباراة ليفربول وبرايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته الجارية 2022/2023.

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة

من المقرر أن تواجه كتيبة محمد صلاح، نظيره المتوهج هذا الموسم فريق برايتون، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023، في تمام الساعة الـ3:30 عصر يوم الأحد القادم، والـ4:30 بتوقيت مكة المكرمة، والـ 5:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وصعد ليفربول إلى مواجهة برايتون، عقب الإطاحة بالذئاب المفترسة، فريق وولفرهامبتون من الدور الماضي بهدف وحيد دون رد.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

تتقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وتعد هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباراة ليفربول وبرايتون، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023، ويأتي ذلك بشكل حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في كأس الاتحاد

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

وفي خط الدفاع: جيمس ميلنر، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ستيفان باجيتش.