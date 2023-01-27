انت الان تتابع خبر العدل توضح بشأن وجود حالات تعذيب في السجون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " في الوقت الذي تثمن فيه وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان وعلى جميع الاصعدة وخصوصاً في الاقسام السجنية، تتابع الوزارة ببالغ الاهمية في الادعاءات والملاحظات بكل مايخص السجون التابعة لوزارة العدل".

واضاف: "تؤكد الوزارة، على عدم وجود حالات التعذيب في السجون التابعة للاقسام الاصلاحية، وهي اتخذت وستتخذ اجراءات صارمة بحق كل من تثبت ادانته بخرق مبادئ حقوق الانسان في الدوائر الاصلاحية"، مؤكدة انه "من باب حرص الوزارة على على حماية حقوق السجناء والتحقيق في كل ادعاء بهذا الشأن، سترسل لجاناً تحقيقة الى سجن الناصرية للوقوف على صحتها".

واشارت الوزارة بحسب البيان انها "تدعو لجنة حقوق الانسان النيابية والنائب والمفوضية العليا لحقوق الانسان لزيارة سجن الناصرية للوقوف على صحة هذه الأدعاءات والاطلاع على الاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لردع كافة الانتهاكات".