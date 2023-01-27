انت الان تتابع خبر ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال متهم في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام مديرية شرطة الطاقة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال وبناءاً على المعلومات الواردة من قيادة عمليات كربلاء المقدسة إلى مركز شرطة نفط كربلاء التابع الى لواء شرطة الطاقة السادس خرجت مفرزة مشتركة من قبل المركز المذكور انفاً والفوج الثاني نَتجَت العملية عن ضبط وكر لتهريب وتدوير النفط ومشتقاته يحتوي على خزانات بلاستيكية سعة (1000)لتر عدد (10) مع دراجات نارية نوع (ستوتة) عدد(3) و براميل حديدية سعة (220) لتر عدد (20) وماطور سحب (روبن) عدد (2) وتوصيلات بلاستيكية جميع الخزانات أعلاه تحتوي على منتوج نفطي غير محدد الكميه و النوعية ".واضاف انه "في الاطار نفسه تمكن منتسبوا سيطرة شرطة نفط سويب التابعة الى لواء شرطة الطاقة الثالث وبالتعاون مع شعبة امن افراد السيطرات من القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته المحورة نوع "سايلوا" كانت معدة لنقل المنتوج المهرب بين المحافظات ، تم ايداع المتهم بالتوقيف وحجز العجلة والمضبوطات داخل مراكز شرطة النفط المختصة تمهيدا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".