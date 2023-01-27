انت الان تتابع خبر العراق يتفق مع شركات فرنسية لتزويده بطائرات عسكرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء البحث في تزويد العراق برادارات تخصصية للارتفاعات العالية والواطئة، بما يؤمن مسارات الطيران المدني والعسكري، بمختلف الارتفاعات، وتأمين الأجواء العراقية من الطيران غير المصرح به".واضاف: "كما التقى وفدَ ممثلي شركة داسو الفرنسية، حيث جرى البحث في تزويد العراق بطائرات رافال المقاتلة لصالح القوة الجوية العراقية، وطائرات فالكون المدنية لصالح الطيران المدني العراقي".

واشار المكتب الاعلامي الى انه "التقى رئيس مجلس الوزراء وفداً يمثل شركة ايرباص المتخصّصة بصناعات الطيران، وتناول اللقاء التباحث في تدعيم طيران الجيش العراقي بمروحيات مقاتلة وتخصّصية، بما يرفع كفاءة قواتنا الأمنية في ملاحقتها فلول داعش الإرهابية وحماية الحدود العراقية".

