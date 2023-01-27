شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": زيارة السيسى لأذربيجان تحول نوعى فى السياسة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، زيارة الرئيس السيسي لأذربيجان، مؤكدا أنها فرصة جيدة لإطلاق العنان لإمكانات غير مستغلة لتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي، شهدت تطورا كبيرا، ودخلت مرحلة جديدة وتاريخية أكثر إشراقاً، موضحا أن زيارات الرئيس السيسي الخارجية، حققت متطلبات الأمن القومي المصري، وعززت القدرات المصرية في شتى المجالات.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن نشاط الرئيس السيسي على صعيد السياسة الخارجية، وعلاقات مصر الدولية، عزز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وحققت المصالح الوطنية للدولة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، واستعادت مصر مكانتها ودورها المحوري لمصلحة شعبها والمنطقة والعالم، الأمر الذي عكسته زيارات وجولات الرئيس الخارجية، مشيرا إلى أن هذه الزيارات ساهمت في تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري وتعزيز القدرات المصرية في كل المجالات، وتوفير الدعم الخارجي والتعاون الدولي مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تؤتي ثمارها ودورها المحوري سواء على صعيد استعادة العلاقات أو دعم الاقتصاد والاستثمار المصري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أن السياسة المصرية في عهد الرئيس السيسي تبنت عددا من الأهداف والدوائر الحيوية، وحققت مصر من خلالها نجاحات كبيرة وعظيمة في ملف العلاقات الخارجية، بعد أن عانت مصر لسنوات عجاف من صعوبات ومشكلات في هذا الملف الحيوي.

ونوه بأهمية الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي، ودورها الكبير في إعادة مصر لمكانتها المعروفة على الخريطة الدولية والإقليمية.