شكرا لقرائتكم خبر عن مقررة السكان بالحوار الوطنى: الأسباب الاقتصادية والثقافية وراء الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين عبيد مقررة لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، هناك نوعان من الأسباب وراء الزيادة السكانية وهى أسباب اقتصادية وأخرى ثقافية، مشيرة إلى أن البعض لديهم ثقافة أن الإنجاب الكثير هو العزوة والأمان الاجتماعى والسند، وأن الولد مصدر للرزق.

وأضافت نيفين عبيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن التعامل مع المسببات الثقافية بتوضيح أن الضمانات والحماية والخدمات الاجتماعية والتأمين الاجتماعى أهم من كثرة الإنجاب ومن فكرة العزوة، وهذه الضمانات تشعرنى بالأمان ويخلق لى طموحات مختلفة تجعلنى عضو فاعل منتج وغير مستهلك للمجتمع.

ولفتت نيفين عبيد إلى أن المسببات الاقتصادية فى تقاطع وتداخل مع المسببات الثقافية وأنه طالما ضعفت عمليات التنمية فى المحافظات الأعلى إنجابا سيكون المواطن ميالا للإنجاب، موضحة انه كلما تطور الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل.

وأكدت نيفين عبيد أن الزيادة السكانية يجب أن تناسب خطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبئ ومعوق لثمار التنمية، مشددة على التوعية بوسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة وفتح حوار لها.