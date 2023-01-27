ثمانية قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمالي القدس المحتلة

المنامة - ياسر ابراهيم -

قُتل 8 إسرائيليين على الأقل وأصيب العشرات، 3 من بينهم بحالة خطيرة، مساء اليوم الجمعة، في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس المحتلة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية مختلفة.



واستشهد أحد منفذي العملية، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّها تبحث عن "مشتبه بهم" آخرين.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية، أنّ "العملية صعبة جداً".



وذكرت وسائل إعلام مختلفة، أنّ طائرات الاحتلال تحلّق في سماء شمال القدس المحتلة، بينا يعلو هتاف الصرخات والتكبيرات في منازل الفلسطينيين في القدس.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطرق المؤدية إلى مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة بعد عملية إطلاق النار.



وتأتي العملية بعد يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً، أمس الخميس.

(العربي الجديد)