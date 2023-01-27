شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد.. مفاجآت بالجملة في التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع مانشستر سيتي في مواجهة من العيار الثقيل أمام آرسنال، ضمن منافسات الجولة الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته الجارية 2022/2023.

آرسنال ومانشستر سيتي

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد، وذلك يأتي فيما يلي..

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2022/2023

كشف كلًا من مايكل أرتيتا وبيب جوارديولا عن تشكيل أرسنال ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي حاء فيما يلي..

تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: ترنر.

خط الدفاع: تومياسو، هولدنج، جابريال، تيرني.

خط الوسط: تشاكا، بارتي، فييرا.

خط الهجوم: تروسارد، ساكا، نيكتياه.

تشكيل مانشستر سيتي أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

في حراسة المرمى: مورينو.

خط الدفاع: لويس، ستونز، أكانجي، أكي.

خط الوسط: رودري، جندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: محرز، جريليش، هالاند.