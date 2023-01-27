الكرملين: مفتاح إنهاء صراع أوكرانيا في يد بايدن لكنّه لا يريد استخدامه

27 يناير , 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
قال الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين في إفادة يومية «مفتاح نظام كييف بيد واشنطن إلى حد كبير».
وأضاف «نرى الآن أن القائد الحالي للبيت الأبيض لا يريد استخدام هذا المفتاح. فهو على العكس من ذلك يختار مسار ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا».
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