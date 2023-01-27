انت الان تتابع خبر القدس.. مقتل خمسة إسرائيليين في اطلاق نار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ان "مسلحًا أطلق عيارات نارية بالقرب من كنيس في حي النبي يعقوب بمدينة القدس، ما أدى لمقتل 5 إسرائيليين وإصابة أكثر من 10 آخرين على الأقل".

ونقلت عن مؤسسة نجمة داود الحمراء قولها إن "حالة بعض المصابين بالخطيرة"، مشيرة إلى أنه "تم إطلاق النار على منفذ العملية وتم تحييده، وهو مصطلح يستخدمه الإعلام الإسرائيلي للحديث عن تمكن الشرطة الإسرائيلية من قتل منفذ العملية".



وأشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن "الجيش الإسرائيلي يجري مطاردة لأشخاص يشتبه في أنهم شاركوا في تنفيذ العملية".

وجاءت هذه العملية بعد يوم دام شهد تصعيداً في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث استشهد 10 فلسطينيين في عملية إسرائيلية بمخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وعلى إثر هذه العملية، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية صواريخ من قطاع غزة صوب بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، وهو ما رد عليه الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع لحركة حماس في غزة.

