شكرا لقرائتكم خبر عن على خطي صلاح.. زياش يخطط للإنتقام من تشيلسي بالإنضمام إلى هذا الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، مستاءا للغاية بسبب إقحامه المستمر فى صفقات تبادلية ومحاولة التخلص منه، على الرغم أنه يحاول إستعادة مستواه مع الفريق والإلتزام فى تدريبات البلوز بتعليمات الجهاز الفني.

وأكدت التقارير أن زياش رحب بفكرة خروجه من تشيلسي فى المريكاتو الشتوي الحالي، بعد حالة التصميم القوية من مسئولي الفريق، ولكنه اشترط أن يرحل إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي المنافسة، حيث يريد اللاعب إثبات أفضليته وأنه تعرض للظلم الكبير داخل "البلوز".

ويري زياش أن إنتقاله إلى أرسنال فى الفترة المقبلة سيساعده على الإنتقام من البلوز، والسير على خطي صلاح ودي بروين، والذي قام الفريق اللندني فى التفريط بهما بشكل ساذج خلال المرحلة الماضية.



أرتيتا يرحب بإستقدام زياش للجانرز

وأكدت بعض التقارير داخل أرسنال أن الجهاز الفني بقيادة أرتيتا، يرحب بفكرة التعاقد مع زياش فى الفترة المقدمة لتعزيز الخط الهجومي للفريق بجانب كلا من مارتينيلي وساكا وأوديجارد، خاصة أن الفريق لا يمتلك البدائل المنافسة فى حالة غياب أحد اللاعبين السابقين.

ويري أرتيتا أن تشيلسي لم يتمكن من إستغلال زياش الحقيقية التى ظهر عليها مع أرسنال، مما قد يجعله يمحو هذه التجربة السيئة حال التعاقد مع المدفعجية، والذي يبحث عن خبرات النجم المغربي فى رحلة الحصول على لقب البيرميرليج الغائب.