شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار سارة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ريدينج بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ريدينج، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022-2023.

سانشو يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة ذا صن، على أن هناك أخبار سارة في مانشستر يونايتد، قبل مواجهة ريدينج، حيث عاد الدولي الإنجليزي، جادون سانشو، إلى تدريبات الفريق، ومن المتوقع مشاركته في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان قد غاب سانشو عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي، حيث يعتقد المدرب الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، أنه لم يكن لائقًا بدنيًا أو عقليًا بما يكفي للعب، منذ ظهوره الأخير أمام تشيلسي قبل 14 أسبوعًا.

وأكدت التقارير على أن سانشو، قد عاد مؤخرًا إلى التدريبات مع الفريق الأول، وجعله يركز على برنامج تدريبي فردي، من أجل العودة إلى المشاركة خلال الفترة المقبلة.

موقف سانشو من المشاركة ضد ريدينج

وقال إريك تين هاج قبل مباراة ريدينج، غدا، إن هناك ضوء الآن في نهاية النفق بالنسبة لجناح إنجلترا وبوروسيا دورتموند السابق.

وأضاف مدرب يونايتد: "إنه يتدرب مع الفريق وسنرى، إنه يتحسن، ويتخذ خطوات وسنتخذ القرار بعد التدريب".

ومن المتوقع أن يتواجد سانشو على مقاعد البدلاء في مباراة الغد ضد ريدينج، ويمكن أن يشارك فيكتور ليندلوف في قلب الدفاع، وبدأ هاري ماجواير مباراة واحدة فقط منذ عودته من كأس العالم.