انت الان تتابع خبر القبض على شخص دهس طفلا والقى جثته بمكب النفايات في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "تمكنت مديرية شرطة النصر في نينوى من القاء القبض على متهم قام بدهس طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في منطقة حي الميثاق الثانية والذي فارق الحياة بعد الحادث".واضافت: "حيث قام المتهم السائق بفعل اجرامي شنيع من خلال حمل الطفل بعجلته بعد دهسه ورميه في قطعة ارض فارغة "مكب نفايات" ومن ثم لاذ بالفرار الى جهة مجهولة ، ليتم القبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وضبط العجلة التي كان يقودها وتوقيفه لينال جزاءه العادل".