انت الان تتابع خبر العراق وفرنسا يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات الأبحاث الطبية والآثار والتطوير الدبلوماسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وقّع العراق وفرنسا، عدداً من مذكرات التفاهم في العاصمة باريس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى فرنسا، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز للأبحاث الطبية والعلمية في جامعة الموصل، يرتبط بمراكز الأبحاث العلمية في فرنسا، وبمنحة فرنسية".واضاف البيان انه "جرى توقيع مذكرة تفاهم ثنائية في إطار الإعلان العراقي الفرنسي لحماية الآثار والتراث، يشتمل على تقديم الخبرات والدعم الفني والعلمي في سبيل صيانة الآثار العراقية وحمايتها".

وتابع :"وجرى توقيع مذكرة تفاهم أخرى تتعلق بالتطوير الدبلوماسي، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب، والشراكة في إطار إدارة العلاقات الدولية والعمل في البعثات الدبلوماسية".

