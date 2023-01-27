انت الان تتابع خبر في غضون أسبوعين.. روسيا تدعو سفير لاتفيا الى مغادرة أراضيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "تلقّى سفير لاتفيا ماريس ريكستينس أمراً بمغادرة روسيا الاتّحادية في غضون أسبوعين"، معربة عن أسفها "لمشاعر العداء التامّ لروسيا" من جانب ريغا.

وشدّدت موسكو على أن "قيادة دولة لاتفيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي".



وقالت الوزارة الروسية: "نعتبر أن من غير الضروري انتظار الموعد الذي حدّدته ريغا لكي ينهي السفراء مهامهم".

يأتي هذا الإعلان إثر استدعاء القائم بالأعمال اللاتفي في روسيا في وقت سابق من الجمعة، وأبلغته الخارجية الروسية "احتجاجها الشديد" بعد إعلان ريغا الإثنين الماضي طرد السفير الروسي من أراضي لاتفيا.

وكانت ريغا علّلت قرارها بمواصلة روسيا "العدوان العسكري الواسع النطاق ضد أوكرانيا والذي أطلقته في 24 فبراير/ شباط 2022، وكذلك التضامن مع إستونيا وليتوانيا".



والجمعة، حذّرت الخارجية الروسية من أن "النهج الاستفزازي للسلطات اللاتفية الرامي إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية ستكون له عواقب".

وكانت إستونيا، وهي أيضا جمهورية سوفياتية سابقة واقعة على بحر البلطيق، قد أعلنت هذا الأسبوع طرد السفير الروسي في تالين بعد طرد السفير الإستوني في موسكو ردا على طرد دبلوماسيين روس وموظفين آخرين في سفارة روسيا في هذا البلد في 21 يناير/ كانون الثاني.

