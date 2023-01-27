انت الان تتابع خبر شنق اطفاله الثلاثة ثم انتحر.. جريمة مروعة في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "DHA"التركية فإن "الحادث وقع في منطقة سنجاك"، موضحة ان "المواطن التركي قام بشنق أطفاله الثلاثة ثم شنق نفسه في منزله، بعد أن غادرت زوجته البيت".

واضافت أنه "بعد الإبلاغ من قبل المواطنين تم إرسال فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث".



واشارت الوكالة الى انه "دخلت فرق الشرطة الشقة الواقعة في مجمع بشارع صلاح الدين الأيوبي، وخلال التحقق عثرت على أربعة جثث هامدة ثلاثة منهم أطفال"