اخبار العالم

شنق اطفاله الثلاثة ثم انتحر.. جريمة مروعة في تركيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر شنق اطفاله الثلاثة ثم انتحر.. جريمة مروعة في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "DHA"التركية فإن "الحادث وقع في منطقة سنجاك"، موضحة ان "المواطن التركي قام بشنق أطفاله الثلاثة ثم شنق نفسه في منزله، بعد أن غادرت زوجته البيت".

واضافت أنه "بعد الإبلاغ من قبل المواطنين تم إرسال فرق الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث".


واشارت الوكالة الى انه "دخلت فرق الشرطة الشقة الواقعة في مجمع بشارع صلاح الدين الأيوبي، وخلال التحقق عثرت على أربعة جثث هامدة ثلاثة منهم أطفال"
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا