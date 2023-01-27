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مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاتفاق العراقي_ الفرنسي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الاتفاق العراقي الفرنسي يتكون من: أربعة فصول، وستة أبواب و50 مادة، فضلا عن 64 فقرة ونقطة".

وأضاف أن "هذا اول اتفاق من نوعه، بعد 2003"، مبينا أن "هذا اشمل اتفاق بين البلدين منذ العام 1968".


وتابع :"الاتفاق شمل حزمة مشاريع واتفاقيات في مجال الطاقة والغاز والكهرباء وتجديد الشبكات ومشاريع الطرق والقطار المعلق وانظمة الحوكمة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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