انت الان تتابع خبر مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاتفاق العراقي_ الفرنسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إن "الاتفاق العراقي الفرنسي يتكون من: أربعة فصول، وستة أبواب و50 مادة، فضلا عن 64 فقرة ونقطة".

وأضاف أن "هذا اول اتفاق من نوعه، بعد 2003"، مبينا أن "هذا اشمل اتفاق بين البلدين منذ العام 1968".



وتابع :"الاتفاق شمل حزمة مشاريع واتفاقيات في مجال الطاقة والغاز والكهرباء وتجديد الشبكات ومشاريع الطرق والقطار المعلق وانظمة الحوكمة".