انت الان تتابع خبر تداعيات جنين.. امريكا تدعو الى التهدئة وتوقيف التصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن الاشتباكات التي وقعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالضفة الغربية، وتعتقد أن هناك حاجة ملحة لخفض التصعيد في المنطقة".وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن "الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في عملية إسرائيلية في جنين، وتأسف بشدة لخسائر المدنيين".

وكانت قوة إسرائيلية خاصة نفذت اقتحاما الخميس لمخيم جنين انتهى بقتل 10 من شبان المخيم، وإصابة آخرين.

العملية العسكرية الإسرائيلية كانت الأكثر صعوبة في المخيم منذ سنوات، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بـ"المجزرة"، بينما قال الجيش الإسرائيلي والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في بيان مشترك إنهم نفذوا عملية مشتركة في قلب مخيم جنين تستهدف خلية عسكرية لعناصر من الجهاد الإسلامي.



وأثار الاقتحام الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، إدانات عربية واسعة النطاق، ودعوات للمجتمع الدولي للتدخل ومحاسبة إسرائيل.