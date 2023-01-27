شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تشارك فى انطلاق فعاليات افتتاح الملتقى الثالث للفتاة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في انطلاق فعاليات افتتاح الملتقى الثالث للفتاة العربية، والذي عقد في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عام 2023 عاما للشباب العربي، وذلك بدعوة من وزارة الشباب والرياضة.

وقالت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان عام 2023 عاما للشباب العربي، ومبادرات الدولة المصرية لدعم النساء والفتيات، ركزت على المنظومة التشريعية الجديدة التي أقرها البرلمان المصري لتحقيق العدالة والإنصاف للمرأة في جميع المجالات.

ووجهت، نصيحة للشباب العربي بأن يتكاتفوا لتحقيق المواطنة الحقيقية ودعم المشاركة السياسية وينشئوا دوائر حوار شائكة في دولهم، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الموثوقة ويصدرونها عبر القنوات الشرعية، ضاربة المثل بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصفتهم تكتل شباب تكاتف لخدمة وطن وآمنوا ببعض حتى آمنت به بلدهم، وتم تمكينهم في العديد من المجالس التنفيذية والتشريعية، ويحملون مسئولية التحدي البناء على عاتقهم طيلة الوقت.

كما أوصت النائبة غادة علي، الشباب بأن يكونوا سفراء كرام في دولهم لعام الشباب العربي.

تعاون في تنظيم الملتقى كل من منظمة المرأة العربية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، وتمتد فعالياته على مدار خمسة أيام في الفترة من 26 يناير إلى 1 فبراير 2023.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة غادة على، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة نشوى الشريف - أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وشيرين ممدوح ومها سليمان ونيرمين مصطفي - أعضاء التنسيقية.