شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يدخل في صراع مع ليفربول لخطف صفقة كبرى.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل مسئولو نادي آرسنال الإنجليزي، في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

آرسنال يسعى للتعاقد مع نجم برايتون

وكشفت تقارير إذاعية عبر إذاعة توك سبورتس، وشبكة ذا أثليتك، على أن هناك صراع كبير بين آرسنال وليفربول، من أجل التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب خط وسط فريق برايتون الإنجليزي.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، على أن آرسنال قدم عرضًا يقدر بـ 60 مليون جنيه إسترليني، لفريق برايتون، وكان تشيلسي قد قدم عرضًا يقدر بـ 55 مليون جنيه إسترليني.

برايتون يرفض عرض آرسنال بشأن كايسيدو

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن إدارة نادي برايتون، قد رفضت العرض المقدم من جانب إدارة آرسنال للاستفادة بخدمات الإكوادوري مويسيس كايسيدو.

وأتم الصحفي، أن برايتون قد أبلغ آرسنال بأن اللاعب ليس للبيع حاليًا، ومن الممكن أن يكون النادي منفتحًا على بيع اللاعب في الصيف المقبل.