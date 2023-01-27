انت الان تتابع خبر القبض على 39 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية، وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الأول من اللواء العاشر في عمليتين منفصلتين من القبض على (39) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".