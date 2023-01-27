انت الان تتابع خبر السوداني عن اتفاقية باريس: تمثل إطار تعاون في كل المجالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير"أجرى زيارة إلى مجموعة قادة الأعمال الفرنسية، التي تضم رجال أعمال وأصحاب شركات فرنسية كبرى، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس".واكد السوداني خلال اللقاء، ان "زيارتنا إلى فرنسا تؤكد عمق العلاقة الثنائية، التي ارتقت إلى شراكة استراتيجية بين البلدين" ، مشيرا الى ان "اتفاق الشراكة الاستراتجية يمثل إطار تعاون في كل المجالات".

واضاف رئيس الوزراء ، بحسب البيان، ان "دخول الشركات الفرنسية إلى العراق للاستثمار سيكون قراراً صائباً"، مبينا ان"زيارتنا لفرنسا ولدول العالم ليست بروتوكولية، إنما زيارات مدروسة تستهدف تحقيق شراكات اقتصادية جادة".



وتابع السوداني، وفق البيان، ان "في مجال الطاقة، الحكومة تضع استثمار الغاز المصاحب والطاقة المتجددة في الأولوية، فضلاً عن فرص استثمارية أخرى في قطاع البتروكيمياويات وقطاعي النقل والحديد والصلب"، موضحا ان "الحكومة العراقية تعمل منذ اليوم الأول على تحسين بيئة الأعمال في العراق، واجراء إصلاح هيكلي في الاقتصاد وقطاع المال، فضلاً عن جديتها في مكافحة الفساد، وتأمين عمل الشركات الأجنبية في العراق هو التزام مبدئي وثابت لدى الحكومة".