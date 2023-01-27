انت الان تتابع خبر خبراء يناقشون امكانية رفع حالة "طوارئ كورونا" الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن تعلن منظمة الصحة العالمية قراراً يوم الإثنين المقبل بهذا الشأن على أقرب تقدير.

وقالت متحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، إن "اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة بكوفيد-19 المنعقد عبر الإنترنت ركز في البداية على أحدث البيانات حول الجائحة، ثم تلاه محادثات.



ومن المقرر أن "تطلع اللجنة بعد ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بالنتائج، حيث يتعين عليه بعد ذلك اتخاذ قرار مستقل لصالح أو ضد رفع حالة الطوارئ الحالية".

وأعرب جيبريسوس في وقت سابق هذا الأسبوع عن قلقه بشأن الزيادة المستمرة في معدلات وفيات كوفيد- 19 الأسبوعية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، توفى أكثر من 170 ألف شخص في جميع أنحاء العالم منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

