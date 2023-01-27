انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا بسبب حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمّ تشديد العقوبات، التي فُرضت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014، إلى حد كبير بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وتمّ تمديدها بشكل منهجي لمدة ستة أشهر على مدى الأعوام الثمانية الماضية.وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الغزو شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وقطع بنوكها عن نظام "سويفت" لتحويل الأموال واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.

تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات. لكن يزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة، وفق مسؤولين أوروبيين.