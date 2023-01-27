انت الان تتابع خبر بحجة شراء عجلة.. القبض على عصابة تقوم بأستدراج المواطنين وقتلهم في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان وردلـ الخليج 365، أنه "بجهد ابطال الاجهزة الامنية من قيادة الشرطة والاستخبارات والاجهزة الاستخبارية وخلال عشر ساعات، تمكنت الاجهزة الامنية من تعقب المجرمين الذين قاموا بأستدراج المغدورين من اهالي الصويرة بحجة بيع وشراء عجلة".واضافت انه "تم إلقاء القبض على المجرمين واعترفوا بأرتكابهم الجريمة وأنهم قاموا بذلك الفعل الجبان من اجل الاموال".

واهابت الشرطة، بأهلنا في المحافظة "بضرورة التعاون التام مع الاجهزة الامنية وعدم الانجرار خلف المواقع والصفحات التي تدعي البيع والشراء وبالنتيجة تكون هكذا جرائم مروعة".

