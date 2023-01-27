انت الان تتابع خبر "الظروف الاستثنائية" تعلق أعمال السفارة العراقية في دولة أوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للسفارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها اوكرانيا وتطورات الحرب الاخيرة وتكثيف القصف على العاصمة الاوكرانية (كييف)، تعلن سفارة جمهورية العراق لدى اوكرانيا عن تعليق تقديم الخدمات القنصلية في السفارة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30/1/2023 وحتى اشعار آخر".وأهابت السفارة، بجميع المواطنين العراقيين المقيمين والدارسين في المعاهد والجامعات الاوكرانية "بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة من قبل السلطات الاوكرانية المعنية والابتعاد عن الاماكن الخطرة في ظل الاوضاع الراهنة".