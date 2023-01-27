انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وبمتابعة واشراف مباشر من قبل المدير العام شاكر محمود الزبيدي، ضبط (10) شاحنات تحمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة، وهي: (حجر مرمر، خشب، زيوت محركات، ملابس متنوعة)".وأكدت، أن "العملية تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل".