انت الان تتابع خبر بعد السويد.. بالودان يحرق نسخة من القرآن في الدنمارك (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهر بالودان هو يلبس الخوذة في رأسه ويقوم بحرق القرآن وكان ذلك بالتزامن مع قيام المصلين بالصلاة داخل المساجد في المدينة.هذا وقد واجهت المساجد بالودان عبر رفع أصوات مكبرات الصوت التي تنقل صوت المصلين وهم يقومون بالتهليل والتكبير في محاولة منها لمنع صوت بالودان من الظهور في تسجيله المباشر الذي كان يبثه من الموقع.

يذكر أن المتطرف الدنماركي – السويدي راسموس بالودان كان قد على إذن بحرق مصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم بالسويد قبل أقل من أسبوع، وتحديداً في يوم السبت 21 كانون الثاني 2023، وقام بحرقه الامر الذي تسبّب بتوتر العلاقات بشكل كبير بين السويد وتركيا.

